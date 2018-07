Nokia Siemens vai vender unidade de redes de fibra ótica

Como resultado da transação, 1,9 mil funcionários, a maioria na Alemanha e em Portugal, serão transferidos para a nova companhia.

A Nokia Siemens --concorrente da Ericsson, Huawei e Alcatel Lucent-- está realizando, para se concentrar em banda larga móvel, cortes de custos que incluem a demissão de 25 por cento dos funcionários e a venda de linhas de produção.

A joint venture entre Nokia e Siemens tem minado o lucro das controladoras, mas teve ganhos recordes no terceiro trimestre, beneficiada pelas vendas no Japão e na Coreia do Sul.

(Por Harro ten Wold)