Nokia suspende vendas de tablet na Europa por defeito em carregador

A Nokia disse que há um risco de que a tampa de plástico de certas unidades carregadoras AC-300, fabricadas por uma empresa terceira, poderiam ficar soltas e se separar, expondo certos componentes internos que podem causar um choque elétrico se tocados enquanto o plugue permanece conectado a uma tomada.

"Para consumidores na Aústria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Rússia, Suíça e Reino Unido, aconselhamos fortemente que suspendam o uso do carregador até segundo aviso", disse a companhia, acrescentando que proprietários do acessório carregador para viagem do Lumia 2520 também devem evitar usá-lo.

O alerta se aplica para cerca de 30 mil carregadores, incluindo 600 carregadores para viagem vendidos nos Estados Unidos. A Nokia disse que não há acidentes confirmados com consumidores devido ao uso dos produtos.

(Por Jussi Rosendahl)