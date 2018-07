Nokia vence disputa sobre patentes contra RIM

"Concluiu-se que a RIM quebrou o contrato e não está autorizada a fabricar ou vender produtos WLAN sem antes acertar o pagamento de royalties", afirmou a Nokia ao anunciar a decisão.

A Nokia, que vem tentanto aumentar o ganho com royalties enquanto perde força no negócio de telefonia, afirmou ter registrado o processo nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e no Canadá para se fazer cumprir a decisão do árbitro.

A fabricante do BlackBerry não estava imediatamente disponível para comentar a decisão.

A Nokia assinou um acordo de licenciamento cruzado com a RIM envolvendo patentes essenciais de celulares em 2003, acerto que foi alterado em 2008. A RIM procurou a arbitragem em 2011, argumentando que a licença deveria ser ampliada para abranger patentes WLAN.

(Por Tarmo Virki)