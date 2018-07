Nokia vende negócio de software Qt à finlandesa Digia

As companhias não revelaram o valor do acordo, mas analistas disseram ser uma fração dos 150 milhões de dólares que a Nokia pagou pela norueguesa Trolltech em 2008.

Cerca de 450 mil desenvolvedores usam o software para fazer aplicações em mais de 70 companhias.

A Digia vai absorver até 125 funcionários da Nokia que trabalham no desenvolvimento e licenciamento do software, disseram as empresas.

O software, que a Nokia comprou por meio da aquisição da Trolltech, até 2011 foi peça central da estratégia da fabricante finlandesa, que depois trocou o próprio software de smartphone pelo Windows Phone, da Microsoft.

A Digia planeja disponibilizar o Qt para criar aplicações para as plataformas iOS, Android e Windows 8, respectivamente da Apple, Google e Microsoft.

(Por Tarmo Virki)