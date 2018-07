Nome de almirante será retirado de prédio de escola A Congregação do Colégio Pedro II decidiu hoje, por 33 votos contra uma abstenção, retirar o nome do almirante Augusto Rademaker do prédio da direção-geral da instituição, localizado no Centro do Rio de Janeiro. Ex-aluno do estabelecimento, o oficial integrou a Junta Militar que governou o País entre agosto e outubro de 1969 e depois foi nomeado vice-presidente durante a gestão do general Emílio Garrastazu Médici (1969/1974).