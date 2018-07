Nome de deputado aparece em caso de cinegrafista ferido O nome do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL-RJ) foi mencionado em um termo registrado em delegacia no caso do ataque ao cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Ilídio Andrade, ferido na cabeça por um rojão durante uma manifestação no centro do Rio, na quinta-feira, 06. Os envolvidos disseram posteriormente que o nome do deputado foi citado indevidamente.