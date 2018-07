Nome de ministro britânico é usado em fraude na internet

O nome do ministro da Justiça britânico, Jack Straw, foi usado em uma tentativa frustrada de fraude online lançada por criminosos nigerianos. Os responsáveis pela fraude enviaram centenas de e-mails em nome de Straw para moradores de seu distrito eleitoral, no norte da Inglaterra, pedindo US$ 3,5 mil. O e-mail dizia que o ministro britânico estaria passando por dificuldades financeiras na capital nigeriana, Lagos. "Perdi minha carteira, com dinheiro e outros objetos de valor, quando voltava ao hotel", afirmava o texto da mensagem falsa. "Gostaria que você me ajudasse urgentemente com um pequeno empréstimo para que eu pague minhas contas e volte para casa." Mas, em artigo publicado nesta quarta-feira no jornal local de seu distrito eleitoral, o Lancashire Telegraph , Straw diz que é "claramente ridícula" a ideia de que ele sairia "caminhando pela África" e "perderia a carteira". Não há relatos de que alguém tenha enviado dinheiro para os criminosos. A história contada pelo e-mail dizia que Straw visitava Lagos para apoiar um projeto local de combate ao racismo. A conta de e-mail utilizada, do provedor Hotmail, já foi fechada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.