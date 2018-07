'Nome Próprio' leva o prêmio de melhor longa no RS O filme Nome Próprio, de Murillo Salles, venceu na noite de ontem o prêmio de melhor longa-metragem brasileiro no Festival de Cinema de Gramado. O prêmio de melhor atriz ficou com a protagonista do longa, Leandra Leal. O kikito de melhor direção foi para Domingos de Oliveira, pelo filme Juventude. Já o prêmio de melhor filme do júri popular ficou com A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergaele.