Nomeado novo presidente do Instituto Chico Mendes Roberto Ricardo Vizentin foi nomeado presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A portaria de nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Vizentin era secretário de Extrativismo do Ministério do Meio Ambiente. Ele assume no lugar de Rômulo Mello, demitido no final de fevereiro, depois de um longo período de atritos com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.