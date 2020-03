Norah Jones, emocionada, faz versão de 'Patience', dos Guns'n'Roses

Norah Jones postou na tarde dessa segunda (23) um vídeo em que toca seu piano elétrico em sua própria sala, em Nora York. Acompanhada de um músico ao fundo tocando uma slide guitar, Norah fez uma comovente versão de Patience, dos Guns ‘n’ Roses, que vale a pena ser vista até o final, quando sua voz faz uma entrega vibrante, cheia dos chamados drives (distorções) das cantoras negras do blues. Sob a hashtag “ao vivo em casa” #LiveFromHome, Nora postou sua mensagem: “Hey pessoal. Espero que vocês estejam bem nestes tempos estranhos. Se você estiver em condições de fazer uma doação, há muitas organizações que estão recebendo alimentos ou suprimentos para as pessoas necessitadas. E fique em casa como uma promessa de responsabilidade social para com nossos profissionais médicos. Ouvi uma música ontem que me fez sentir bem e sempre quis tocar. Então eu tentei.”

