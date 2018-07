Nordeste registra tremores de terra desde final de março Entre final de março e começo de abril, o Laboratório Sismológico do Nordeste (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte registrou terremotos no Ceará, Rio Grande do Norte e na cadeia meso-oceânica do Atlântico com repercussão nos Estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte.