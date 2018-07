Nordeste tem pior posição em pesquisa sobre aprendizado Nenhum Estado do Brasil registrou mais da metade dos alunos com ensino adequado em matemática no 3.º ano do ensino fundamental. Como o desempenho na disciplina é atribuído em maior medida à escola (se comparada com leitura e escrita), o dado revela que os desafios são generalizados. Entretanto, os resultados por região e mais detalhadamente por unidade da Federação revelam um abismo considerável. Enquanto a Região Sudeste tem 57% dos alunos de 3.º ano sem o aprendizado considerado adequado em matemática, representando o melhor resultado, o Nordeste aparece na outra ponta com 86,4% das crianças abaixo do esperado. Os dados são da Prova ABC, realizada pela organização não governamental (ONG) Todos pela Educação em parceria com a Fundação Cesgranrio e os Institutos Paulo Montenegro e Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), divulgados nesta terça-feira, 25.