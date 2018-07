Norma deve reduzir metais em alimentos

A norma proposta pela Anvisa reduz os limites máximos de cromo presente em gelatinas. Já a redução de cobre é proposta para bebidas alcoólicas, doces e frutas em caldas, doce, massa e pasta, cacau, café, sal e óleos.

Ângela Fagundes de Castro, da gerência de inspeção e controle de riscos de alimentos da agência, afirma que a nova norma foi preparada para se adequar ao padrão dos países do Mercosul.

"Quando estão em excesso no organismo, metais como cromo e cobre podem provocar uma série de prejuízos à saúde", afirma a técnica. O cobre, por exemplo, quando em grandes quantidades, se deposita no fígado e no cérebro, aumentando o risco para depressão. O cromo, por sua vez, provoca fadiga e perda de apetite.

A consulta pública da Anvisa ficará disponível na internet durante 60 dias para contribuições. Definido o texto final, de acordo com Ângela, não será necessário um período longo para as indústrias se adequarem às novas regras.