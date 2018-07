Normalizada situação em Outeiro, diz Agência Brasil A Agência Brasil - agência de notícias do governo - informou hoje que está normalizada a situação no distrito de Outeiro, na cidade de Cardoso Moreira, no norte fluminense, onde um dique se rompeu na noite de ontem com a força do Rio Muriaé. A Agência Brasil atribuiu a informação à Defesa Civil de Campos, município vizinho, que prestou os primeiros socorros às mais de 40 famílias atingidas. A forte chuva da madrugada de sábado parou e as águas do Muriaé baixaram, mas a cidade continua em situação de emergência, além de mais seis municípios.