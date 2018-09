Norte-americana ADM fecha acordo com Grupo Cabrera em etanol A ADM (Archer Daniels Midland), uma das maiores empresas de alimentos e de etanol dos EUA, fechou um acordo com grupo paulista Cabrera para a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar no Brasil, informou a norte-americana nesta terça-feira. A ADM, que já atua no Brasil como trading e processadora de grãos, formará uma joint-venture com o grupo Cabrera, que atua em cultivo de grãos e em pecuária, além de ter projeto para uma usina de açúcar e álcool na região do Triângulo Mineiro. A joint-venture pretende investir 500 milhões de dólares em um período de 7 anos, com o objetivo de atingir moagem de 6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e produção de 70 a 90 milhões de galões de etanol por ano. Do investimento total previsto, a ADM entrará com 370 milhões de dólares. A empresa informou ainda que não exclui a possibilidade de fechar outros acordos no país.