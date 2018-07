Norte-americana CareFusion vai comprar Intermed

O valor da transação não foi revelado. A Intermed projeta, produz e vende uma série de ventiladores pulmonares e aparelhos de respiração voltados a crianças e adultos que são usados em hospitais do Brasil e da América Latina. Além do Brasil, a companhia tem representantes em mais de 20 países.

O anúncio da transação ocorreu pouco depois que a UnitedHealth, maior empresa de saúde dos Estados Unidos, divulgou que fechou acordo para comprar a Amil, atribuindo à empresa brasileira valor de 11 bilhões de reais .

"A aquisição da Intermed complementa nossa estratégia global de plataformas de produtos e avança com nossos planos de expansão fora dos Estados Unidos por meio de investimentos em escala e capacidade locais em mercados de alto valor", disse em comunicado o presidente-executivo da CareFusion, Kieran Gallahue.

A empresa norte-americana espera concluir a aquisição até o final do ano. A companhia tem mais de 15 mil funcionários em cerca de 20 países do mundo. Na América Latina, a CareFusion tinha escritórios apenas no México, segundo informações da empresa.

(Por Alberto Alerigi Jr.)