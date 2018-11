Norte-americano acusado de homicídio é extraditado hoje Preso no Recife desde o dia cinco de setembro de 2005, por força de um mandado de segurança expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o norte-americano Stephen Mathieu Workman, de 36 anos, será extraditado hoje para a Florida, nos Estados Unidos. Ele embarca, às 12h45, no Aeroporto dos Guararapes, com destino a Guarulhos e de lá segue para os Estados Unidos, escoltado por policiais federais lotados na representação da Interpol. Acusado de homicídio doloso na Florida, ele estava foragido no Brasil e foi condenado, à revelia, à pena de morte, de acordo com a assessoria da PF no Recife. Sua extradição só pôde ocorrer depois que o governo norte-americano concordou em comutar a pena de morte pela pena máxima existente no Brasil - 30 anos - conforme o Estatuto do Estrangeiro no Brasil.Stephen é casado com Ursula Santos, pernambucana, desde 2001. Na época ela morava na Florida. No final de 2003 vieram para Pernambuco. Eles têm um filho de quatro anos. Ela é sua advogada e afirma que ele é inocente. A vítima, de acordo com a PF, era o traficante Jason Gucwa.