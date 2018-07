Norte-americanos farão o projeto da Nova Luz, em SP

Com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Companhia City e construtora Concremat, a Aecom forma o consórcio que vai criar o modelo de recuperação da área da Nova Luz - um polígono encravado no centro velho, que ficou conhecido pela grande quantidade de usuários de drogas. A licitação de R$ 12 milhões, lançada no ano passado, levou em conta não um projeto pré-elaborado, mas o currículo das candidatas na recuperação de áreas degradadas.

Quando o consórcio concluir o modelo urbanístico a ser implementado, em março de 2011, a área de 362 mil metros quadrados estará pronta para ser concedida a um novo grupo privado, que terá autonomia para desapropriar imóveis particulares e revendê-los a construtoras interessadas em repaginar a região. O custo da concessão, pelo período inicial de cinco anos e também por meio de concorrência, poderá render R$ 2 bilhões à Prefeitura.

Na sexta-feira à tarde, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) terá reunião com o consórcio vencedor. O primeiro passo do grupo será elaborar o estudo de impacto ambiental da revitalização. O projeto deverá contemplar ainda a construção de 1.200 moradias populares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.