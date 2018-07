Norte da Rússia ganha de rota via Suez em 7 mil km Em algumas rotas, a viagem pelo topo da Rússia já é competitiva com a passagem da Europa à Ásia via Canal de Suez. Por exemplo, a viagem de Roterdã a Yokohama, no Japão, via Passagem Nordeste, é cerca de 7 mil quilômetros mais curta que a rota atualmente preferida por Suez, segundo o Ministério dos Transportes da Rússia.