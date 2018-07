Norte e Centro-Oeste terão dia com pancadas de chuva Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva em grande parte das Regiões Norte e Centro-Oeste e Sul do País. Em grande parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul e no sul de Minas Gerais, haverá sol com aumento de nebulosidade e pancadas de chuva no período da tarde, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).