Norte e Nordeste do País voltam a ter chuva forte hoje As chuvas fortes continuam atingindo grande parte do País hoje, principalmente as regiões Norte e Nordeste, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Em grande parte do Norte e do Nordeste do Brasil o tempo ficará com muitas nuvens e ocorrerão pancadas de chuva. Novamente poderá chover forte com acumulado significativo de chuva em algumas cidades, especialmente no Recôncavo Baiano.