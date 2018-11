Norte e Nordeste voltam a ter chuvas hoje As pancadas de chuva voltam a atingir as regiões Norte e Nordeste do Brasil hoje, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). As duas regiões são as mais atingidas pelos temporais, que causaram diversos transtornos e deixaram desabrigados, além de provocar mortes. O dia ficará nublado e com pancadas de chuva no Amazonas e oeste do Pará. Nas demais áreas da região Norte, Maranhão, norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, o sol pode aparecer mas também haverá condições para pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Poderá ocorrer chuva forte de maneira localizada nesta área.