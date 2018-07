Dezenas de policiais retiraram as pessoas da estação de metrô próxima da embaixada e isolaram um grande perímetro na região, localizada ao lado do palácio real, afirmou um repórter da Reuters no local.

A polícia recusou fazer mais declarações e disse que iria divulgar um comunicado com mais informações.

(Reportagem de Terje Solsvik e Balazs Koranyi)