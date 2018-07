Noruega tenta retomar rotina; alerta esvazia estação de Oslo

A chefe do serviço de inteligência doméstica do país disse acreditar que Anders Behring Breivik agiu sozinho para cometer a morte de 76 pessoas num atentado a bomba e numa chacina armada, e contestou a tese de insanidade apresentada pelo advogado dele.

A estação central de Oslo foi desocupada por causa de uma mala suspeita encontrada em um ônibus, e todos os serviços de trens e ônibus foram suspensos. Carros de polícia, caminhões de bombeiros e ambulâncias cercaram a estação, mas a polícia disse que o volume era inofensivo.

"Não foi encontrado nada de interesse", disse o superintendente policial Tore Barstad a jornalistas.

Em outro falso alarme, a polícia inicialmente disse que estava em busca de um homem ligado a Breivik, mas depois esclareceu que o procurado era uma pessoa perturbada, sem relação com o assassino.

Uma ministra fez um retorno simbólico ao bairro de Oslo que concentra órgãos públicos e onde na sexta-feira Breivik detonou uma poderosa bomba caseira que matou oito pessoas.

A bomba abriu um buraco no local de trabalho do primeiro-ministro, Jens Stoltenberg, que provisoriamente passará a despachar no Ministério da Defesa, que fica em outro bairro. As reuniões ministeriais serão em uma fortaleza medieval à beira-mar. Não ficou claro se a sede administrativa do governo, um prédio de 17 andares, será reconstruída ou demolida.

"Estou feliz por voltar ao meu escritório (...), poder retomar as funções de trabalho mais normais", disse a jornalistas a ministra da Administração e Igreja, Rigmor Aaserud, cujo gabinete foi pouco danificado.

Depois de demonstrar emoção e conclamar a população a se unir, Stoltenberg tem sido muito elogiado pela forma como lidou com o atentado. Uma pesquisa publicada no jornal Verdens Gang mostrou que 80 por cento dos noruegueses acham que ele foi "extremamente bem".

Os 4,8 milhões de noruegueses, desacostumados com a violência no seu pacato país, têm agora o desafio de melhorar a segurança sem ameaçar a liberdade e abertura da sua sociedade.

Na terça-feira à noite, a polícia destruiu um armazém de explosivos encontrado numa fazenda arrendada por Breivik, cerca de 160 quilômetros ao norte de Oslo. Acredita-se que ele produziu a bomba usando fertilizantes que adquiriu sob o pretexto de ser fazendeiro.

Depois da explosão, Breivik, de 32 anos, foi até uma ilha onde havia um acampamento de férias do Partido Trabalhista (governo), e começou a atirar indiscriminadamente, matando 68 pessoas, a maioria jovens. Ele se rendeu sem resistência quando a polícia chegou. Depois, alegou estar numa cruzada contra o islamismo e o "marxismo cultural".

Geir Lippestad, advogado do assassino, disse que ele provavelmente é insano, mas que é cedo para dizer se isso será alegado em seu julgamento.

(Com reportagem de Walter Gibbs, Henrik Stoelen, Wojciech Moskwa, Terje Solsvik, Mohammed Abbas, Aasa Christine Stoltz, Victoria Klesty, Ole Petter Skonnord e Alister Doyle)