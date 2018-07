Noruega usa osmose para produzir energia O grupo de energia estatal norueguês Statkraft inaugurou ontem o primeiro protótipo do mundo de uma central elétrica salina que funciona com um sistema de osmose,situada em Hurum, no sudeste da Noruega. O objetivo é que as primeiras unidades possam entrar em funcionamento em 2015, segundo disse ontem do diretor-geral da companhia, Bard Mikkelsen.