Noruegueses fazem 1 minuto de silêncio para vítimas de massacre

Uma onda de aplausos abafados se espalhou pela multidão quando o Rei Harald chegou à Universidade de Oslo para assinar um livro de recordações, antes dele e de o primeiro-ministro, Jens Stoltenberg, subirem os degraus do prédio neoclássico e ficarem diante da multidão.

"Em memória das vítimas... eu declaro um minuto de silêncio nacional", disse o premiê, vestido de preto ao lado do rei e da rainha, ladeados por duas tochas.

O silêncio se estendeu por cinco minutos, com outras milhares de pessoas ficando em volta de um carpete de flores fora da catedral de Oslo. Carros pararam nas ruas e os motoristas desceram dos veículos.

Anders Behring Breivik vai depor perante um tribunal nesta segunda-feira, em audiência fechada ao público e à imprensa, após ter plantado uma bomba do lado de fora do gabinete de Stoltenberg na sexta-feira, que matou sete pessoas, e ter seguido para a ilha de Utoeya, onde atirou e matou 86 pessoas em um encontro de jovens do Partido Trabalhista, atualmente no poder.

"Este é um evento trágico, ver todos esses jovens morrendo devido à loucura de um homem. É importante ter este minuto de silêncio para que todas as vítimas e as famílias das vítimas saibam que as pessoas estão pensando neles", disse o mecânico Sven-Erik Fredheim, 36 anos, pouco antes do silêncio.

Os vizinhos Suécia, Finlândia e Dinamarca também fizeram minutos oficiais de silêncio.