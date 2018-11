Nos corredores, greve e bônus são temas fortes Nas salas de professores, a greve que uma parcela da categoria iniciou no dia 8 é tema recorrente. Em geral, quem manteve as atividades expressa uma descrença na sua efetividade. É comum ouvir "o governo lucra mais com a gente parado". Políticas de bônus do Estado também provocam debates. Quem teve nota alta é parabenizado, mas há quem duvide que o aumento vai mesmo chegar. / L.A.