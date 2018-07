Apenas um terço dos rins transplantados vem de doadores vivos. Eles duram mais do que os rins tirados de cadáveres - em 1999, 60% dos órgãos de doadores vivos ainda estavam funcionando após 10 anos; contra 43% dos doados por mortos. Outros tecidos vivos podem ser transplantados - pedaços do pâncreas, fígado e intestino, a medula óssea e partes do pulmão -, mas os que envolvem rins são quase sempre bem-sucedidos.