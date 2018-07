Nos EUA, adolescentes usam Botox para fins estéticos

Catherine Saint Louis, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Seguiu-se um clamor de indignação. Médicos e especialistas em educação questionaram a mensagem enviada aos jovens fãs de Glee, série sobre autoaceitação. Mas Charice não está só. Segundo a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, em 2009, a toxina botulínica, vendida como Botox e Dysport, foi injetada 12 mil vezes em americanos de 13 a 19 anos, um aumento de 2% em relação a 2008.

Antes de a Food and Drug Administration (FDA, agência que controla remédios e alimentos) aprovar o Botox para uso cosmético, em 2002, ele era usado para tratar distúrbios oculares e neuromusculares. Hoje, ninguém sabe quantos adolescentes usam Botox para fins medicinais e não estéticos. Os limites podem estar borrados, pois a droga pode ajudar em problemas físicos e a melhora na aparência pode ser efeito colateral.

O Botox é aprovado para o uso terapêutico em pessoas a partir de 12 anos com contrações anormais nas pálpebras ou estrabismo. Pode ajudar pacientes de 16 anos ou mais com contração involuntária de músculos do pescoço e de 18 ou mais para combater excesso de suor. A controvérsia decorre do uso para fins não prescritos. Médicos injetam o produto em adolescentes para corrigir pequenas imperfeições, de um sorriso que exibe muito as gengivas a um queixo quadrado.

Em fevereiro, Phu Pham, de 19 anos, pagou US$ 800 (R$ 1.415) por injeções de Botox para estreitar o que considerava músculos mandibulares grandes. Seu médico, Samuel Lam, disse ter atendido mais de cem pacientes para redução de maxilar com Botox. Cerca de 90% procuraram o tratamento por razões cosméticas, mas mesmo os 10% que tinham problemas médicos o queriam para fins estéticos também.

O fato de qualquer adolescente usar Botox para melhorar sua aparência preocupa. Michele Borba, especialista em educação infantil, diz que há "uma questão mais funda em jogo e eu aposto que se trata da autoestima. Trate os sentimentos de inadequação e não sua necessidade de cobrir uma pretensa ruga."

Rod Rohrich, cirurgião plástico da Universidade do Sudoeste do Texas, previne que a técnica requer um profissional "muito treinado". Podem ocorrer problemas como paralisia nervosa facial e enfraquecimento da mastigação. / TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK