Nos EUA, Dilma reitera que 'não terá compromisso com malfeito'

Em discurso em Nova York, onde abrirá na quarta-feira a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Dilma enfatizou o papel de órgãos como a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República no combate à corrupção e defendeu a atuação livre da imprensa no Brasil.

"Fui muito clara desde o discurso de posse, em janeiro, quando afirmei que meu governo não terá compromisso com o erro, o desvio e o malfeito", disse a presidente em discurso durante cerimônia de lançamento da Parceria para Governo Aberto.

"Contamos com o Ministério Público... Temos ainda a atuação autônoma da Procuradoria-Geral da República e da inteligência da Polícia Federal. Conta-se também com a posição vigilante da imprensa brasileira, não submetida a qualquer constrangimento governamental", acrescentou.

Desde junho o governo Dilma já perdeu quatro ministros envolvidos em denúncias de irregularidades --Antonio Palocci (Casa Civil), Alfredo Nascimento (Transportes), Wagner Rossi (Agricultura) e Pedro Novais (Turismo). Além disso, dezenas de servidores de órgãos envolvidos em escândalos foram exonerados ou pediram afastamento de seus cargos.

No discurso em Nova York, Dilma também destacou a Internet como ferramenta de transparência e lembrou do Plano Nacional de Banda Larga, pelo qual o governo pretende ampliar o acesso rápido à rede mundial de computadores no país.

(Reportagem de Walter Brandimarte)