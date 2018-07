''Nós faremos jogo forte'', avisa Mano Mano Menezes se diz aborrecido com as insinuações de que o Corinthians pode facilitar para o Flamengo. "Que eles (os outros times) se preocupem em fazer sua parte, pois nós faremos jogo forte." O técnico usa como exemplo a seriedade que teve com o Grêmio diante do próprio Corinthians em 2007. Na época, perto de se transferir para o Parque São Jorge, dirigiu os gremistas no empate (1 a 1) que rebaixou os corintianos, em jogo que nada valia para seu time.