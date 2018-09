Nos jardins e palácios da elegante Potsdam

Como se o nome de batismo já não fosse bom o suficiente, o Parque Sanssouci ("despreocupado", em francês) ainda costuma ser chamado por um apelido que parece escolhido a dedo para aumentar a curiosidade dos visitantes: Versailles alemã.

Mérito dos cinco palácios e dos muitos e bem cuidados jardins que transformam o parque, o mais antigo de Potsdam, em passeio quase obrigatório para quem está na vizinha Berlim.

Distante 25 quilômetros da capital, a verde, clássica e elegante Potsdam guarda em cada rua arborizada e em cada margem de lago as marcas de seu passado como refúgio da nobreza prussiana durante os séculos 17 e 18. Esplendor que não passou despercebido à Unesco. A cidade foi declarada Patrimônio da Humanidade em 1990.

Boa parte do que se vê hoje foi construída sob as ordens do rei Frederico II, O Grande, monarca da Prússia que idealizou, entre outros prédios, o Palácio Sanssouci, diante do qual há uma formidável coleção de videiras plantadas em níveis.

Fotografe à vontade, mas deixe para entrar no edifício mais adiante, o Neue Palais ( € 5 com audioguia), representante tardio do barroco prussiano, construído no fim do século 18. Mesmo em estilo completamente distinto, a Sala de Mármore, revestida com pedras italianas vermelhas e brancas, tem imponência suficiente para ser comparada à famosa Sala dos Espelhos de Versailles.

Dentre os muitos palácios espalhados pela cidade, o Belvedere do Monte Pentecostal oferece um motivo a mais para ser visitado. O mirante com 73 metros de altura deixa ver até os limites de Berlim (incluindo a Torre da TV, em dias claros). Por isso mesmo, o lugar ficou abandonado durante os anos de dominação nazista - para evitar que os moradores de Potsdam, isolados na parte de fora do Muro de Berlim, vissem a cidade.

Por € 3,50, você vê o museu e as salas que abrigavam concertos musicais e debates filosóficos patrocinados por outro rei, Frederico Guilherme IV, no século 19. Tudo restaurado no fim dos anos de 1990 e reaberto em 2001.

Guerra Fria. Florestas intocadas, dezenas de lagos, Rio Havel. Ao lado dos palácios, a beleza natural é a característica marcante de Potsdam - o escritório de turismo local tem um bom cardápio de tours guiados, de tranquilas caminhadas pelos parques a passeios de barco. Mas nem estes predicados naturais nem a vocação pacífica da cidade conseguiram evitar que ela fosse transformada em sede de um dos episódios mais vergonhosos do século 20.

No lindo Palácio Cecilienhof, o ditador soviético Josef Stalin, o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, e o primeiro-ministro britânico da época, Winston Churchill (depois substituído por Clement Atlee), assinaram o acordo de Potsdam, no fim da Segunda Guerra Mundial. E, assim, retalharam o território da Alemanha e semearam a Guerra Fria.

A visita ao palácio permite ver a sala onde os três donos do mundo se reuniam, seus gabinetes e a mesa redonda de 12 lugares, coberta por uma grossa toalha vermelha, onde o acordo foi assinado. Você pode pernoitar no palácio, transformado em um charmoso hotel de campo diante do Lago Jungfernsee, com diárias desde 130.

Outro monumento que marcou o período sombrio, a Ponte Glienicker é a principal entrada da cidade. Em cima dela passava um trecho do Muro de Berlim (ainda existem marcas nas ferragens). Hoje, os cerca de 145 mil moradores de Potsdam usam a ponte para festas e manifestações ao ar livre. Nada mais adequado. O antigo símbolo da guerra virou um animado portal de boas-vindas aos visitantes.

Cenário para Tarantino e Fritz Lang

O parque de filmagens de Babelsberg, no bairro homônimo, ficou famoso no começo do século 20, quando serviu de set ao longa Metropolis (1927), de Fritz Lang. E continua em plena atividade. Em 2009, Quentin Tarantino usou a locação em Potsdam para rodar cenas de seu Bastardos Inglórios. O Leitor, com Kate Winslet, e V de Vingança, com Natalie Portman, também tiveram cenas rodadas lá. A visita ao parque temático custa 21 e dá direito a se divertir em mais de 20 atrações, entre cinema 4-D, brinquedos para as crianças e shows. Para saber mais sobre a longa história do cinema alemão, siga para o Museu do Filme. Didático, o acervo mostra adereços e equipamentos de todas as etapas da produção cinematográfica. A entrada custa 5. Consulte.

