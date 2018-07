Nos melhores colégios no Enem, profissional ganha até R$ 8 mil por mês

Primeiro colocado do ranking entre as particulares paulistas há três anos, o Colégio Vértice, na zona sul da capital, paga em média R$ 6 mil a seus professores. A escola recebe cerca de 20 currículos por dia de profissionais interessados em uma vaga. Cerca de 40% dos docentes têm pós-graduação.

"Todo fim de ano, cada professor se reúne com um funcionário do setor administrativo para discutir o salário e a satisfação em trabalhar no colégio", afirma o diretor do Vértice, Adílson Garcia. Segundo ele, essa prática valoriza o docente e impede que o funcionário reflita uma possível insatisfação no trabalho.

No Colégio Bandeirantes, que ocupa a segunda posição do ranking 2008 do Enem, um professor do ensino fundamental recebe R$ 44, 42 por aula - quase cinco vezes a mais do que a média do ensino público e do particular. Um docente que dê 35 aulas por semana, o que é comum no colégio, recebe por mês, com os benefícios, mais de R$ 8 mil.

Os professores também são incentivados a participar frequentemente de congressos internacionais, em países como França, México e Espanha. Eles apresentam pesquisas e projetos desenvolvidos na escola. Há, inclusive, um revezamento entre eles na participação desses eventos, para que as ausências não prejudiquem o cronograma escolar.

"Todos os anos mandamos nossos professores de línguas, como inglês e espanhol, para cursos no exterior", afirma Mauro de Salles Aguiar, diretor-presidente do Bandeirantes. A escola também têm profissionais especializados que lecionam disciplinas e cursos como Biotecnologia e Tecnologia da Educação.

"Acreditamos na filosofia de que o professor é a escola", afirma Aguiar. "Por isso, tentamos manter um grupo docente sensibilizado e apaixonado pelo que faz."

O Colégio Stockler, atualmente o sétimo lugar entre as melhores particulares no Enem, tem em seu corpo docente professores com pós-doutorado. Segundo a direção da escola, cerca de 60% dos professores fizeram, no mínimo, mestrado.

Hoje, o colégio conta com 50 profissionais, grupo que é praticamente o mesmo desde a fundação da escola, há 11 anos. O diretor, Agostinho Marques Filho, atribui a estabilidade à satisfação e à valorização do profissional dentro da instituição.

"Isso faz com que eles queiram se qualificar cada vez mais", explica. Em 2009, o Stockler implantou o "Projeto Enem", com aulas no período da tarde sobre temas interdisciplinares que são recorrentes no exame.