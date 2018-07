Nos parques de SP, segurança tem ?pontos cegos? No parque mais famoso da cidade de São Paulo, o do Ibirapuera, guardas-civis e cerca de 55 vigias terceirizados dividem a responsabilidade pela segurança. Para os frequentadores e até para os próprios vigias, o efetivo é insuficiente para um espaço de 1,4 milhão de metros quadrados. "É pouco, principalmente com o parque lotado. A GCM dá só uma força, quem faz o trabalho mesmo somos nós", disse um dos vigilantes.