Nos passos da mestre Lina

O arquiteto Paulo Alves gosta de dizer que o espírito de seu trabalho é "provocar emoções ao criar objetos simples". A afirmação ajuda a entender o conceito que rege uma de suas últimas coleções, a Guaimbê, inteira inspirada pela forma dos galhos. Para reproduzi-la, utilizou pedaços de madeira cumaru, roxinho e jequitibá que, entrelaçados, servem de suporte para uma mesa redonda e outra retangular, um bar e uma mesinha de apoio, que também pode ser usada como criado-mudo.

Para entender o processo de criação de Alves é necessário, antes, entender como ele vive. O galpão que transformou em residência é separado de sua oficina-marcenaria apenas por uma porta. A ideia de morar e trabalhar no mesmo espaço veio do tempo em que trabalhou com Lina Bo Bardi, sua maior referência. O escritório da arquiteta ficava em meio às obras da reforma do Palácio das Indústrias - projeto em que Alves atuou como estagiário. A proximidade com cada detalhe o encantou a ponto de inspirar a busca por um espaço único onde pudesse morar e criar. Assim, criou a sua Marcenaria São Paulo. A integração influenciou diretamente o processo de trabalho - e a forma final de cada peça que ele desenha. O primeiro exemplar de cada novo objeto finalizado na oficina é levado para dentro de casa, para que Alves possa observar e conviver com a criação durante alguns meses - até decidir se pode ser colocado à venda como está, ou se ainda precisa de ajustes.

O bar Guaimbê, que deu origem à linha comercializada pela Dpot, está até hoje em um canto de sua sala. Quem o visita percebe que ele tem ali uma versão ligeiramente diferente da encontrada nas lojas. Originalmente, o móvel tinha filetes de madeira mais escura em suas portas. "Outra lição valiosa que aprendi com a Lina é que as peças devem ter apenas dois elementos", conta Alves. "Esse tinha mais, então, mudei."

Uma vez definida a primeira peça, Alves diz que as outras componentes da coleção surgem naturalmente, como se fossem desdobramentos. "Os rabiscos começaram há mais de um ano. Para mim, nesse tempo, as peças se repetem; eu vou olhando, modificando e uma leva à outra."

Na marcenaria, o móvel é produzido, em séries limitadas, sob supervisão do arquiteto. A reportagem do Casa passou uma tarde com Alves e acompanhou as etapas de produção da mesa Guaimbê. A sequência, detalhada abaixo, vai da seleção das tiras de madeira à montagem final do emaranhado de galhos que depois recebe o tampo de vidro. Apenas dois elementos. Exatamente como uma criação de Paulo Alves deve ser.

