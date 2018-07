Nós que aqui estamos Poucos tipos de escritos têm a contundência e o poder de revelar tanto sobre o lado obscuro da alma humana quanto diários de guerra. Pois é desta matéria-prima que é construído As Estrelas Cadentes do Meu Céu São Feitas de Bombas do Inimigo, novo espetáculo da Cia. Provisório-Definitivo, que estreia 2ª (25), no Sesc Consolação. O grupo recorreu a relatos de 12 crianças, em momentos e lugares diferentes, da Primeira Guerra Mundial à recente invasão do Iraque. Para comandar este processo colaborativo, a companhia, que fez bons trabalhos como 'Gangue' (2012) e 'Tape' (2008), chamou o talentoso - e incansável - diretor Nelson Baskerville. Guilherme Conte