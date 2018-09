Nos vemos na livraria

Libere a sua agenda de almoço na próxima quarta, quinta e sexta: das 13 às 14 horas, se realiza a 6.ª edição do Encontros Estadão Cultura, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, com convidados especiais do Casa. Dividida em painéis temáticos, detalhados abaixo, a série de encontros abordará assuntos relacionados às cidades e ao morar. Gratuitos, os painéis são compostos por apresentações dos participantes e por rodadas de perguntas e respostas, que contam com a interação do público e também com questões enviadas por grandes nomes do design e da arquitetura.

20/10 - O DESIGN DE MOBILIÁRIO MODERNO NO BRASIL

Convidado: Sergio Rodrigues

O designer carioca, que tem na poltrona Mole a sua criação mais famosa, fala de seus 55 anos de carreira e da evolução do design de móveis no País.

21/10 - MARCOS DA ARQUITETURA PAULISTANA

Convidados: Márcio Kogan (foto), sócio do Studio MK27; Otávio Zarvos, criador e diretor da Idea!Zarvos; e Ruy Debs Franco, professor de Arquitetura e autor de Artacho Jurado - Arquitetura Proibida

Os três falarão sobre como Rino Levi, Artacho Jurado, Jacques Pilon e outros que marcaram o processo de verticalização de São Paulo influenciaram a produção dos profissionais que atuam hoje na cidade.

22/10 - CONSTRUÇÃO E DESIGN SUSTENTÁVEIS

Convidados: Lourenço Gimenez, sócio da FGMF Arquitetura; Fernando Mascaro, designer; e Michel Gorzki, sócio do Barbieri & Gorski

Como incorporar a questão da sustentabilidade ao processo de criação de novos objetos, projetos urbanísticos e arquitetônicos, fugindo das armadilhas do marketing verde.

Serviço

ENCONTROS ESTADÃO CULTURA - ESPECIAL CASA

DIAS 20, 21 E 22 DE OUTUBRO; DAS 13 ÀS 14 HORAS

TEATRO EVA HERZ

LIVRARIA CULTURA - CONJUNTO NACIONAL

AV. PAULISTA, 2.073 - LOJA 151

ENTRADA GRATUITA

VAGAS LIMITADAS POR HORÁRIO DE CHEGADA