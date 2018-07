Nossa avaliação da Bienal

FLORESTA DE LIVROS: O espaço dedicado às crianças atraiu também adultos, especialmente pelas opções tecnológicas de incentivo à leitura.

MULHER E PONTO: Dedicado às discussões de assuntos femininos, o espaço promoveu interessantes encontros, como o da psicanalista Betty Milan com a antropóloga Mirian Goldenberg.

CAFÉ LITERÁRIO: Já tradicional, o espaço apostou certo ao unir autores nacionais com estrangeiros e por investir também em quadrinhos e cinema.

LIVRO EM CENA: Apesar de uma certa tietagem explícita, a escolha de atores para ler trechos de clássicos nacionais revelou-se satisfatória e com belos momentos, como a emoção de Matheus Nachtergaele com Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos.

BEST-SELLERS: A vinda de autores como Meg Cabot e Bernard Cornwell atraiu multidões.

PONTOS NEGATIVOS

SOM: Continua vazando no Café Literário e Mulher e Ponto, atrapalhando os debates.

ALIMENTAÇÃO: Cardápios fracos e preços abusivos.

BANHEIROS: Limpeza não acompanhou alta frequência.

MICROFONES: Sempre havia um que falhava.