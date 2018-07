Nosso desafio vai além do G-20

Mas um outro fato menos divulgado e igualmente, se não mais importante para o Brasil, foi a primeira revisão trimestral do Banco Central das contas externas, mostrando claramente a necessidade atrair mais investimento externos neste ano e em 2009. Foi apresentada pelo chefe do Departamento Econômico do Banco central, Altamir Lopes.

A criação de um fórum incluindo o G-7 ou o G-8, este com a Rússia, é uma decisão política importante, mas de resultado econômico duvidoso, e, assim mesmo, para o futuro. Saíram vitoriosos o Brasil, a China e a Índia, mas o poder econômico continuará ainda por algum tempo nas mãos dos mais ricos, Estados Unidos e União Europeia, principalmente se voltarem a crescer, como se prevê, pois partem de níveis mais altos.

Não podemos esperar muito deles, mesmo contando agora com o forte apoio do governo americano, que nos quer mais fortes.

NÚMEROS MOSTRAM TUDO

E a tal revisão das "contas externas" não é apenas rotina, coisa que se faz a cada três meses, sr. colunista? Neste caso, não. É a primeira após a recuperação econômica do último trimestre e mostra que só os investimentos diretos, aqueles feitos em produção, poderão evitar o aumento do déficit externo. A coluna já disse várias vezes que ele está sob controle, dentro do limite; na última, louvamos até a enxurrada de dólares que está entrando no País, mas o BC informa agora que não só está saindo muito e sairá ainda mais até o fim do ano e no próximo.

Com a retomada do crescimento, o lucro das empresas estrangeiras instaladas no Brasil deve crescer 31% até o fim do ano. E, com ele, as remessas que elas estão fazendo para para a matriz. O Banco Central estima que na rubrica de "remessas de lucros" devem sair US$ 22,3 bilhões. E os dólares que entram por outros caminhos? De acordo com o Banco Central, a maior parte é principalmente em investimento em bolsa - US$ 3,2 bilhões só em agosto - , seguido pela compra de títulos públicos e venda de dólares pelos bancos.

O Banco Central prevê que devemos fechar o próximo ano comum um déficit nas contas externas deUS$ 29 bilhões, nada menos que 61% a mais do que esperado para este ano. As importações devem aumentar muito com o crescimento estimado em até 5% ou 6%, as exportações continuaram sofrendo pela cotação do dólar somada à retração do comércio mundial, afetando diretamente o superávit comercial. Além disso, a remessas de lucros das empresas instaladas no Brasil deve saltar 52% em relação ao nível já elevado deste ano.

Quem vai compensar tudo isso? É grave? É sério? O que fazer?

Não,porque o déficit está sendo compensado por investimentos estrangeiros diretos estimados pelo Banco Central em US$ 25 bilhões este ano, que compensam a saída de US$ 18 bilhões. A previsão do Banco Central é de US$ 38 bilhões para 2010. Um aumento significativo de 52%.

Mas não é só isso. Nesta fase de ainda hesitação e retração dos investidores internos, são esses investimentos que estão ajudando a retomar um crescimento saudável, sem inflação. Estamos investindo apenas 15% do PIB. Precisamos de, no mínimo, 25%.

E isso não pode e não deve vir só do Estado, ao custo de emissão de títulos e aumento da dívida, afastando o investimento externo; ele gera emprego rapidamente, produção, não sonega impostos e não onera o Estado, que pode destinar seus recursos para setores de sua responsabilidade e aos quais ainda não atende plenamente.

Essa é a razão pela qual o governo não pode afastá-lo ou escorraçá-lo com o discurso estatizante e nacionalizante que ouvimos todos os dias em Brasília. Basta aparecer um microfone solitário, e lá vem a pregação do passado.

As estatísticas oficiais do governo, frias, simples e chocantes, estão aí. Nunca antes neste país se precisou tanto de investimentos estrangeiro como agora. Eles vieram porque têm poucas alternativas e nós temos muitas propostas. Foram mais de US$ 40 bilhões, mesmo sem as privatizações do passado, que fazem tanta falta. E estamos recebendo neste ano só US$ 25 bilhões. Ainda é bom, tendo em vista a crise econômica mundial, mas deveria ser mais. Podem até dobrar, se quisermos, porque há muito dinheiro ressurgindo lá fora.

Pensando bem, nunca antes neste país se precisou tanto de investimento externo como agora. Não é hora de assustá-lo com a ameaça de um Estado maior a escorraçá-lo. E é isso o que estamos ouvindo.

