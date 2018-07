'Nosso objetivo é conseguir vaga na Liga dos Campeões'

O nosso objetivo é conseguir uma vaga na Liga dos Campeões e, se na reta final for possível brigar por algo maior, vamos brigar. Real Madrid e Barcelona são dois dos maiores clubes do mundo, o nível de investimento é muito alto e, por isso, conseguem ter um melhor rendimento.

Qual jogador será o grande destaque?

É fácil responder: Messi e Cristiano Ronaldo. São jogadores espetaculares, que estão em uma fase muito boa. Eles têm uma disputa pessoal que faz com que cresçam ainda mais. Um quer ser melhor do que o outro. É um campeonato particular que acaba sendo bom para todos que participam da competição.

O que faz o Espanhol mais atrativo?

É um campeonato que prioriza o jogo bonito. As equipes sabem jogar e querem jogar. A prioridade dos times é o ataque e, por isso, se torna um campeonato mais bonito.