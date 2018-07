Nosso pregoneiro na Broadway, ai...ai...ai...

O primeiro musical que Paulo Szot - pronuncia-se shot - assistiu foi o filme A Chorus Line, uma história sobre dançarinos em disputa por vagas num musical da Broadway. Bateu no pé e no coração de Paulo. Ele quis dançar. Jovem, no Brasil, não tinha interesse por futebol nem carnaval. Os passos - e passes - dele eram outros. Música fazia parte da infância de Paulo lá em Ribeirão Pires, perto de São Paulo. Começou aos cinco anos com aulas de piano e, pouco mais tarde, violino e balé. Filho de poloneses que mantinham conexões com o país de origem, quando fez 18 anos, os pais conseguiram uma bolsa do governo polonês e lá se foi o filho num cargueiro para uma viagem de 23 dias até Cracóvia. O choque entre o capitalismo paulista e o comunismo polonês não derrubou o jovem brasileiro, mas um ferimento no joelho durante um ensaio foi um contrapé nos planos. Os professores notaram que Paulo tinha uma boa voz - barítono - e lá foi ele para as aulas de canto. Cantou e encantou. Aos 28, fez sua estréia profissional na ópera O Barbeiro de Sevilha, no Teatro Municipal de São Paulo. Desde então, cantou em grandes e pequenas óperas e estava em Le Nozze di Figaro (As Bodas de Fígaro), em Boston, quando recebeu uma chamada do agente para fazer um teste num musical com o diretor Bartlett Sher na remontagem de South Pacific, no Lincoln Center. Musical não era a praia dele, mas o interesse foi imediato. Paulo Szot tinha 15 anos quando ganhou um CD de presente numa versão com Kiri Te Kanawa e Jose Carreras. No teste do Lincoln Center encontrou dezenas de colegas de ópera. Um musical como South Pacific, bem produzido na Broadway, me disse Paulo, pode dar impulso a qualquer carreira. Um musical é muito diferente de uma ópera, nem melhor, nem pior, diz ele, e pode ser mais exaustivo. Ensaiava todos os dias, de 10 a 6 da tarde, depois ia para a ginástica - o homem é olímpico - e desmaiava na cama. Com oito shows por semana, ele força mais a voz do que numa ópera, mas a experiência superou todas as expectativas de crítica e bilheteria. E também as pessoais. Paulo Szot, na sua estréia, virou estrela com críticas deslumbradas. A temporada que iria até este mês agora vai até o próximo ano com casa cheia e ovações quase todas as noites. Paulo ganhou o Drama Desk Critic Award for Oustanding Actor in a Musical, o Outer Critics Circle Award e o Theatre World Award, três dos maiores prêmios do teatro em Nova York. Neste domingo, ele concorre ao maior prêmio do teatro americano, o Tony, e é um dos dois favoritos. São sessenta e nove anos desde que Carmen Miranda fez sucesso com sua estréia na Broadway em Streets of Paris. Cantava "ai, ai, ai... é o canto do pregoneiro/ que com sua harmonia/ traz alegria in the South American Way". Ai ai ai. Nenhum dos nossos grandes dicionários - nem a Wikipedia ou Google - define pregoneiro. Está nos dicionários em espanhol, o camarada que dava as notícias da cidade, pré-imprensa. Carmen Miranda, sem falar inglês, baixinha e agitada, tinha fama de maluquinha e o musical foi um sucesso, mas ela não ganhou nenhum prêmio. Esta semana, 69 anos depois de Carmen com seu South American Way, nosso "pregoneiro" Paulo Szot pode ser o primeiro brasileiro "tonyado" nos Estados Unidos com seu South Pacific. Ai ai ai .... PS - Caríssimo vizinho Ivan Lessa, por favor, nos explique, o que é "ai, ai, ai, é o canto do pregoneiro/ que com sua harmonia/ traz alegria the South American way...". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.