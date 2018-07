Nosso tema, suas fotos: Natal

Festas

Decorações de Natal tomaram as ruas das cidades do Ocidente: de Londres a Miami, na América Latina, no Brasil e em várias capitais da Europa, as luzes e árvores se multiplicam.

Praças são tomadas por grandes pinheiros naturais, como no caso de Trafalgar Square, no centro de Londres, que todo ano recebe um pinheiro vindo da cidade de Oslo, na Noruega.

Feiras de Natal são grandes atrações turísticas em cidades alemãs, como Nuremberg, ou mexicanas, como Benito Juarez.

