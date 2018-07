Nosso tema, suas fotos: o mundo em preto e branco

Claro e escuro

Os leitores da BBC Brasil mostraram nesta semana várias fotos criativas ligadas ao tema "preto e branco".

As imagens mostram como a luz e o contraste podem até causar a impressão de que uma imagem colorida foi feita em preto e branco.

Em algumas das fotos, os leitores optaram por uma atmosfera mais escura e noturna, para evidenciar o brilho da luz em superfícies claras.

Alguns dos fotógrafos foram a lugares ensolarados, como a Bahia ou a praia de Guarujá. Outros preferiram as luzes do inverno de lugares como Toronto, no Canadá.