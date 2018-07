Nosso tema, suas fotos: O plástico, no olhar dos leitores da BBC Brasil

Plástico

Os leitores da BBC Brasil enviaram fotos sobre o tema "plástico" para a galeria desta semana. As fotos retratam desde objetos comuns como canetas e alfinetes, até a obra de arte de Vik Muniz, com plástico reciclado.

Algumas das imagens mostram inclusive equipamento de mergulho em Cancún e a fabricação de palanques com madeira plástica no sul do Brasil.

As imagens foram feitas em diversos Estados do Brasil e também em localidades no exterior. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.