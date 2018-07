Nossos erros, nossas falhas

Ainda que com todo sofrimento nos dirijamos ao Altíssimo para que redima nossos erros e falhas, isso não acontecerá, porque seria uma tentativa de enganar quem nos dá a Vida. Essas preces enganosas surgem da vontade de esconder de nós mesmos toda a força que fizemos para nos meter nas enrascadas em que nos metemos. Se assumíssemos a força que fizemos, logo perceberíamos que não precisamos do Altíssimo para abrir nossos caminhos, nós mesmos podemos fazê-lo. Aliás, devemos fazê-lo, porque ainda que os Seres Espirituais estejam desejosos de nos ajudar, só podem fazê-lo quando nós mesmos começamos a executar o movimento de redenção. Os anos de crime impune nas instituições só aconteceram por nossa indolência. Mudar isso é urgente!

ÁRIES 21-3 a 20-4

Sem nada pelo que sacrificar a própria vida não haveria tampouco verdadeira razão que faça a vida valer a pena. O sacrifício é uma condição que enaltece a natureza humana, elevando-a a uma esfera divina.

TOURO 21-4 a 20-5

Tudo que você planejar em nome do progresso, faça-o também em nome do benefício que puder irradiar a todas as pessoas que participam dessa caminhada. A irradiação de benefícios, descobrirá você, é a verdadeira vitória.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

As ideias são como vento na mente, sopram sem você saber de onde vêm nem para aonde vão. Apesar da sutileza das ideias, através da força de vontade você pode domesticá-las e obrigá-las a tornarem-se concretas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O bom senso não

vai resolver a complicação atual, será necessário tomar algumas atitudes inusitadas e surpreendentes para quebrar a resistência das pessoas que, a esta altura, pensam ter tudo sob controle.

LEÃO 22-7 a 22-8

As propostas são sedutoras, mas se os riscos das mesmas recaírem apenas sobre você, então essa sedução encobre algo injusto. As verdadeiras parcerias e relacionamentos devem ser equilibrados, não lhe parece?

VIRGEM 23-8 a 22-9

Tudo que você sonhar e quiser reali-zar precisará de bons relacionamentos e para que esses se estabilizem e se tornem reais, você terá de começar a fazer concessões. Só assim a teoria vai transformar-se em prática.

LIBRA 23-9 a 22-10

Tratar seus desejos com timidez é uma atitude que não condiz com a verdade interior.

Esses desejos fazem seu coração arder de vontade de realizá-los; por que, então,

você não apostaria todas as suas fichas nesse caminho?

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Quando o conforto se transforma no

objetivo principal

é quando a decadência se instala também. Como algo criativo e inovador poderia realizar-se se a alma só busca confortar-se e deliciar-se com tudo e com todos?

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Intuitivamente, você já teria sido capaz de perceber a onda atual e se precavido da mesma. Porém, sua alma é eternamente atirada na direção do perigo, que é onde as aventuras acontecem. Nem sempre isso é necessário.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

As certezas vão transformar-se em dúvidas quando o diálogo acontecer. Isso não será negativo, porque haverá troca de informações e todo mundo terá a oportunidade de fazer mais concessões e menos exigências.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Quanto dura uma certeza e quanto duram as dúvidas? Certamente, as últimas duram mais, consomem mais recursos vitais e deixam marcas mais profundas. Como fazer para que a certeza também tenha esse impacto?

PEIXES 20-2 a 20-3

O valor de um ser humano se mede pelo empenho com que tenta superar suas limi-tações. Por isso, veja nas suas limitações em particu-lar o convite que o Universo estende, sendo oportuno crescer e superar-se.