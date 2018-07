'Nossos trigêmeos sabem que têm duas mães'

Andrea Majul e Silvina Maddaleno se conheceram há 18 anos e se apaixonaram. Após dois anos de namoro, foram morar juntas. Desde 2007, a família inclui também os trigêmeos Abril, Jazmín e Santiago, que Silvina teve graças a uma inseminação artificial. Agora, elas pretendem finalmente se casar.

Alguns setores argumentavam que casais homossexuais não são duradouros e, portanto, não poderiam se equiparar aos heterossexuais.

Andrea: Nas sessões do Parlamento, enquanto as comissões analisavam o projeto de lei, um rapaz da Agência Informativa Católica disse assim: "Como todos sabem, os casais gays não duram muito tempo. E, por isso, não podem fornecer estabilidade para as crianças." Isso é totalmente discriminatório.

Como é criar filhos com duas mães?

Silvina: Nossos filhos sabem que possuem duas mães. E sabem que alguns de seus amigos da escola têm um pai e uma mãe. E que outros coleguinhas possuem apenas uma mãe. Ou apenas um pai.

Legalmente, só Silvina é mãe dessas crianças. Isso é um problema para vocês?

Andrea: Até a aprovação da nova norma, minha mulher, Silvina, era considerada uma mãe solteira. Se eu morresse, eles não poderiam herdar meus bens, assim como não poderiam contar com meu plano de saúde. Se minha mulher morresse, as crianças não estariam somente perdendo uma mãe, elas perderiam as duas mães, já que passariam a ser consideradas órfãs perante a lei. / A.P.