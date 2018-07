Nota de corte de cotista é 5% menor em cursos de ponta

As notas de cortes do último dia de inscrição do Sisu mostram que para garantir uma vaga como cotista é necessário ter uma nota no Enem bem próxima à da concorrência geral. Nos três cursos analisados, a diferença média é de 36 pontos entre os dois grupos. Os dados foram extraídos do portal do Sisu pelo Estadão Dados.

A Lei de Cotas exige que, neste ano, 12,5% dos ingressantes de cada curso sejam de escola pública, com critérios de renda e cor de pele. Em quatro anos, esse porcentual deve chegar a 50%.

Os cursos concorridos tendem a atrair alunos de escolas federais e técnicas de melhor qualidade que as redes públicas normais. Na Universidade Federal Fluminense (UFF), por exemplo, um grupo de vagas é reservado a alunos de escolas públicas que não sejam de federais, militares ou de aplicação. A nota de corte desse grupo é mais baixa que a da concorrência ampla e de outras opções de cotas.

Outra explicação para a diferença de notas de corte não acompanhar, em geral, a diferença de desempenho no Enem entre a rede privada e pública é o número pequeno de vagas reservadas. Em Medicina na Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, enquanto 32 vagas estão abertas para concorrência ampla, apenas 8 são reservadas para cotistas. Dessas, só 1 pode ser ocupada por quem estudou em escola pública, independentemente de renda e cor de pele. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo