Nota de matemática e português sobe no Enem As notas de matemática e língua portuguesa subiram praticamente na mesma proporção no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), quando comparadas as avaliações de 2009 e 2010. A de matemática variou de 500,8 para 510,2 (salto de 9,4 pontos) e a de português, de 501 para 510,3 (9,3 pontos). É uma evolução um pouco inferior à da nota global da prova objetiva do Enem, que aumentou 9,63 pontos, conforme divulgou no mês passado o Ministério da Educação (MEC).