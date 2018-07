Nota do Ideb por carta é barrada O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), vetou ontem projeto de lei que obrigaria a Secretaria de Educação a mandar carta aos pais de alunos informando as notas das escolas públicas estaduais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Ele invocou a "inconstitucionalidade" e alegou que a decisão é "privativa" do governador./ F.F.