Suspeito de terrorismo declara-se culpado

Durante uma audiência em um tribunal americano, o afegão Najibullah Zazi, de 25 anos, declarou-se culpado ontem por ter ligações com a rede terrorista Al-Qaeda e por planejar um atentado a bomba em Nova York. Zazi foi preso no fim do ano passado e, segundo autoridades americanas, recebeu treinamento da Al-Qaeda no Paquistão. Ele teria tentado fabricar uma bomba caseira usando produtos de beleza que comprou nos EUA. Zazi poderá ser condenado à prisão perpétua.

CHINA

Artistas protestam por demolição em Pequim

Artistas marcharam ontem na principal avenida de Pequim para protestar contra a demolição de um dos distritos artísticos da cidade e a agressão de moradores da região por homens armados. O pequeno grupo de manifestantes interrompeu o trânsito e chegou a dois quilômetros da Praça da Paz Celestial. O estopim do protesto foi o ataque na madrugada de ontem a artistas que se recusaram a abandonar a área chamada de Art Zone 008.

EUA

Cheney é internado com dores no peito

O ex-vice-presidente americano Dick Cheney foi hospitalizado ontem à noite em Washington após sentir dores no peito. Cheney, de 69 anos, que recentemente se tornou um duro crítico do governo do presidente Barack Obama, tem um longo histórico de problemas cardíacos - em 1978 sofreu quatro enfartes. O mais recente ocorreu em novembro de 2000, pouco depois que ele e George W. Bush foram reeleitos. Um ano depois, o ex-vice-presidente republicano colocou um marca-passo.